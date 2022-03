حافلات تحمل جثث روس في منتصف الليل بشوارع بيلاروسيا.. ما القصة؟ (فيديو)

كتب - محمد عطايا:

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو قالت إنه لحافلات تحمل جثث جنود روس قتلوا خلال الحرب الأوكرانية.

وأوضحت أن الحافلات تقل جثث المواطنين الروس في شوارع بيلاروسيا بمنتصف الليل، حتى لا تلفت انتباه المدنيين إلى القتلى الروس في الحرب الحالية.

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن موظفين بمستشفيات في بيلاروسيا وروسيا، أن أكثر من 2500 جثة تم إعادتها بالفعل إلى روسيا اعتبارا من 13 مارس، برغم أن التصريحات الرسمية للدفاع الروسية أن عدد قتلى الجنود الروس بلغت أقل من 500 فقط.

already traditional evening medical train to transport wounded Russians from Ukraine.

this one is today, noticed by Flagshtock, coming from Gomel airport, Belarus. pic.twitter.com/9Y7KVkmij2