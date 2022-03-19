حافلات تحمل جثث روس في منتصف الليل بشوارع بيلاروسيا.. ما القصة؟ (فيديو)

كتب - محمد عطايا:

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو قالت إنه لحافلات تحمل جثث جنود روس قتلوا خلال الحرب الأوكرانية.

وأوضحت أن الحافلات تقل جثث المواطنين الروس في شوارع بيلاروسيا بمنتصف الليل، حتى لا تلفت انتباه المدنيين إلى القتلى الروس في الحرب الحالية.

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن موظفين بمستشفيات في بيلاروسيا وروسيا، أن أكثر من 2500 جثة تم إعادتها بالفعل إلى روسيا اعتبارا من 13 مارس، برغم أن التصريحات الرسمية للدفاع الروسية أن عدد قتلى الجنود الروس بلغت أقل من 500 فقط.

already traditional evening medical train to transport wounded Russians from Ukraine.

this one is today, noticed by Flagshtock, coming from Gomel airport, Belarus. pic.twitter.com/9Y7KVkmij2 — 7,62 project (@762project) March 12, 2022

ويقول الجيش الأوكراني إن أكثر من 14 ألف جندي روسي قتلوا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير، بينما قدر أحد تقديرات المخابرات الأمريكية العدد بنحو سبعة آلاف. وتقول وزارة الدفاع الروسية إن أقل من 500 جندي قتلوا.

وذكر طاقم طبي بيلاروسي في مدينة هوميل، في جنوب شرق بيلاروسيا، أن المشارح في تلك المنطقة أصبحت تفيض بجثث القتلى الروس.

وقال أحد سكان المحللين في بيلاروس إنه "صُدم الركاب في محطة قطار مازير شرقي العاصمة، بعدد الجثث التي تم تحميلها في القطار. بعد أن بدأ الناس في تصوير الفيديو، أمسك بهم الجيش وأمرهم بإزالته".

وحذر طبيب في مستشفى مازير الرئيسي من عدم وجود عدد كاف من الجراحين.

وذكر أحد المصابين الذين يتلقوا العلاج في مستشفى محلي مازير شرقي العاصمة أن "هناك الكثير من الجرحى الروس.. إنه مجرد رعب.. الجثامين مشوهة بشكل رهيب.. من المستحيل الاستماع إلى أنينهم في جميع أنحاء المستشفى بأكمله".