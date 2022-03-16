وزير الخارجية الروسي: جاهزون للتواصل مع أوكرانيا في المستقبل

موسكو-(أ ش أ(:

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن "بلاده جاهزة للتواصل مع أوكرانيا في المستقبل، ولكننا بحاجة إلى فهم المخرجات من هذه الحوارات".

وأضاف لافروف - بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء- أن "نظيره الأوكراني دميتري كوليبا لم يطرح أي أفكار جديدة خلال الاجتماع في تركيا".

وتابع أن "روسيا مستعدة للبحث عن أي طرق لضمان أمن كل من روسيا وأوكرانيا وأوروبا باستثناء توسيع حلف شمال الأطلسي".

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن "تطورات الأحداث الأخيرة حول أوكرانيا تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للعالم برمته"، واصفا إياها بأنها "معركة من أجل مستقبل النظام العالمي"، مضيفا "نمر بمنعطف تاريخي والمعركة جارية من أجل مستقبل النظام العالمي".