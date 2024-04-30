المقاومة: نتنياهو يُفشل جهود الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من غزة

غزة - (د ب أ)

اتهم الجناح العسكري لحركة حماس "كتائب القسام"، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإفشال جهود الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من غزة.

وقالت كتائب القسام في رسالة مقتضبة نشرتها عبر منصتها الرسمية على تليجرام بأنه "بسبب مصالح نتنياهو السياسية، ما زال أبناؤكم في الأسر".

وكانت حماس قد أسرت حوالي 240 شخصا من داخل البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع عقب شنها هجوما مباغتا عليها خلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

وتجري حاليا مفاوضات مكثفة غير مباشرة ما بين حماس واسرائيل بشأن التوصل إلى صفقة، تجري بموجبها تنفيذ هدنة إنسانية تتيح المجال لإطلاق سراح عدد من الأسرى الاسرائيليين لدى حماس في غزة.

وقالت مصادر مصرية بأن المفاوضات ما بين حماس وإسرائيل تعطي "آمالا إيجابية" بشأن توصل الطرفين إلى اتفاق قريبا، مشيرة إلى أن كلا الجانبين "أبديا مرونة في مطالبهما السابقة".

ويقول مسؤولو حماس إن الحركة ما زالت تصر على مطالبها للتوصل إلى صفقة مع إسرائيل بدءا من انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، ووقف إطلاق النار والسماح بعودة النازحين وإنهاء الحصار وإعادة إعمار القطاع.

فيما قالت مصادر إسرائيلية بأن المفاوض الإسرائيلي خفف من اشتراطاته وأبدى مرونة "نوعا ما" بشأن انسحاب الجيش من محور نتساريم الواصل ما بين شمال وجنوب مدينة غزة.

وتخوض كل من حركة حماس وإسرائيل حربا في قطاع غزة، المحاصر أصلا منذ عام، 2007 وذلك عقب عملية "طوفان الأقصى".

في المقابل، أعلنت إسرائيل الحرب على الجيب الساحلي وشنت الآلاف من الهجمات البرية والجوية والبحرية على المنطقة، مخلفة أكثر من 34 ألف شهيد وما يزيد عن 77 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.