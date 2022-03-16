مسئولون أمريكيون: روسيا أطلقت أكثر من 950 صاروخا على أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية

واشنطن- (أ ش أ):

أكد مسئولون عسكريون أمريكيون أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 950 صاروخا منذ بداية عملياتها العسكرية على أوكرانيا.

وأشار المسئولون، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، إلى أن القوات البرية الروسية لم تحقق من أهدافها شيئا أو أنها حققت نسبة ضئيلة للغاية، كما أنها لم تتقدم أكثر من العاصمة (كييف).

وأوضح المسئولون العسكريون الأمريكيون أن المساعدات التي قدمتها (واشنطن) خلال ال24 ساعة الأخيرة لأوكرانيا تضمنت أسلحة.