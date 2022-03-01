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رئيس كوريا الجنوبية يحذر من نشوب حرب باردة جديدة

08:56 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من نشوب حرب باردة جديدة

الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن

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سول- (د ب أ):

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن"، اليوم الثلاثاء، عن مخاوفه بشأن نشوب حرب باردة جديدة، وتصاعد النزعات القومية لفرض السيادة بالقوة، في إشارة للهجوم الروسي على أوكرانيا رغم التحذيرات الدولية.

وذكرت وكالة "يونهاب" أن ذلك جاء في خطاب للرئيس مون بمناسبة انتفاضة كوريا عام 1919 ضد الحكم الياباني الذي استمر بين 1910 و1945، حيث دعا اليابان إلى النظر المنصف والجاد إلى التاريخ، والتواضع أمام ماضيها العسكري في زمن الحرب، من أجل تجاوز الخلافات التاريخية والمضي قدما في التعاون.

وقال إن كوريا الجنوبية تظل منفتحة على الحوار مع اليابان للعمل معا في مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، مثل التصدي لجائحة كوفيد-19 وسلاسل التوريد، كما أن كوريا الجنوبية واليابان يجب أن تكونا قادرتين على التغلب على تاريخ الماضي المؤسف والتعاون معا من أجل المستقبل.

وقال "مون" إن أحد الدروس المستفادة من انتفاضة 1919 على مستوى البلاد هو أنه لا ينبغي لكوريا الجنوبية أن تتأثر بالنظام الدولي المتمركز حول القوى العالمية، وأنه يجب أن يكون لها قوتها الخاصة لتقود تاريخها.

ويأتي خطاب "مون" بعد يوم من إعلان كوريا الجنوبية أنها ستحظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى روسيا، وستنضم إلى العقوبات الدولية لإخراج المؤسسات المالية الروسية الكبرى من نظام الدفع العالمي الرئيسي "سويفت"، لزيادة الضغوط على موسكو بعد هجومها العسكري على أوكرانيا.

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