روسيا تشكك في تصريحات ماكرون بشأن صفقة مع بوتين حول أوكرانيا

11:43 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
روسيا تشكك في تصريحات ماكرون بشأن صفقة مع بوتين حول أوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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موسكو - (د ب أ)

شككت موسكو في تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه تلقى تأكيدات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا لن تصعد التوترات مع أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ماكرون يقوم اليوم الثلاثاء بزيارة لكييف للاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك بعد يوم من قول بوتين إن بعض الأفكار التي تمت مناقشتها مع الرئيس الفرنسي يمكن أن تشكل "الأساس لخطوات مشتركة في المستقبل"، وجدد بوتين تحذيره من انضمام أوكرانيا للناتو.

ونفت موسكو مرارا أنها تعتزم مهاجمة أوكرانيا، بينما تقول بريطانيا والولايات المتحدة إن روسيا حشدت قرابة 130 ألف جندي بالقرب من الحدود.

إيمانويل ماكرون بوتين أوكرانيا روسيا

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