العالم في 24 ساعة.. تطورات في قضية الطفل فواز قطيفان ومحاولات لتسوية الأزمة الأوكرانية

12:05 ص الأربعاء 09 فبراير 2022
العالم في 24 ساعة.. تطورات في قضية الطفل فواز قطيفان ومحاولات لتسوية الأزمة الأوكرانية

الطفل فواز قطيفان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة لا سيما على صعيد الأزمة الأوكرانية التي تشهد توترًا متصاعدًا بين روسيا ودول الناتو والولايات المتحدة، وفي محاولة لتسوية الأزمة زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أوكرانيا في أول زيارة لرئيس فرنسي لكييف منذ 24 عامًا.

وفي سوريا، شهدت قضية الطفل المختطف فواز قطيفان، فصلاً جديدًا إذ جمعت عائلته المبلغ الذي طلبته العصابة التي تختطف الطفل فواز، منذ أشهر، إلا أن "العصابة الخاطفة لم تتصل بعد".

دميتري بيسكوف الأزمة الأوكرانية الطفل فواز قطيفان الولايات المتحدة الناتو

الخبر التالى:

الرئيس البولندي: الناتو والاتحاد الأوروبي يواجهان أصعب لحظة منذ 1989

الأخبار المتعلقة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2272

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

2147

متعافون اليوم

441923

إجمالي الإصابات

22993

إجمالي الوفيات

374479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بعد دفنه.. عائلة ريان ومنقذوه يروون لمصراوي كواليس انتشاله من البئر​

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا