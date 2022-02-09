العالم في 24 ساعة.. تطورات في قضية الطفل فواز قطيفان ومحاولات لتسوية الأزمة الأوكرانية
وكالات
شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة لا سيما على صعيد الأزمة الأوكرانية التي تشهد توترًا متصاعدًا بين روسيا ودول الناتو والولايات المتحدة، وفي محاولة لتسوية الأزمة زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أوكرانيا في أول زيارة لرئيس فرنسي لكييف منذ 24 عامًا.
وفي سوريا، شهدت قضية الطفل المختطف فواز قطيفان، فصلاً جديدًا إذ جمعت عائلته المبلغ الذي طلبته العصابة التي تختطف الطفل فواز، منذ أشهر، إلا أن "العصابة الخاطفة لم تتصل بعد".
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