الجفاف يجتاح القرن الإفريقي: 13 مليون شخص مهددون بالجوع الشديد

نيروبي- (د ب أ):

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن حوالي 13 مليون شخص يواجهون الجوع بسبب الجفاف الشديد في إثيوبيا وكينيا والصومال.

وتشهد منطقة القرن الإفريقي الجفاف الأسوأ الذي تتعرض له منذ عام 1981، بعد أمطار ضعيفة خلال ثلاثة مواسم متتالية، ما أدى إلى تدمير المحاصيل ونفوق أعداد كبيرة من الماشية، على نحو غير طبيعي.

واضطرت العائلات إلى الرحيل عن ديارها بسبب نقص المياه والمراعي، ما أدى إلى زيادة الصراعات بين المجتمعات.

وتهدد التوقعات الإضافية بسقوط أمطار أقل من المتوسط، ​​بتفاقم الظروف القاسية وزيادة تعقيدها في الأشهر المقبلة.

وقال مايكل دانفورد، مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في شرق أفريقيا: "يؤدي تواتر موجات الجفاف في القرن الإفريقي إلى تدمير المحاصيل ونفوق الماشية وتزايد الجوع".

وأضاف: "يتطلب الوضع تحركا إنسانيا فوريا ودعما ثابتا لبناء قدرات المجتمعات على الصمود في المستقبل".

وتضررت من الجفاف مجموعات الرعاة والمزارعين في جنوب وجنوب شرق إثيوبيا وجنوب شرق وشمال كينيا وجنوب وسط الصومال.

ويفاقم ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والتضخم وانخفاض الطلب على العمالة الزراعية المشكلة، ما يجعل من الصعب على العائلات شراء الطعام.

وتواصل معدلات سوء التغذية الارتفاع في أنحاء المنطقة، ويمكن أن تتفاقم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.

وأطلق برنامج الأغذية العالمي نداء في وقت سابق الأسبوع الجاري لجمع 327 مليون دولار كمساعدات، لتوفير الاحتياجات الملحة لـ5ر4 مليون شخص خلال الشهور الست المقبلة، وأيضا لمساعدة المجتمعات على أن تصبح أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية الشديدة.