محامون دوليون يتهمون السلطات الإثيوبية بارتكاب انتهاكات حقوقية جسيمة

أديس أبابا- (بي بي سي):

تقدمت مجموعة محامين دولية بشكوى لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضد السلطات الإثيوبية.

واتهمت منظمة العمل المشروع العالمية أديس أبابا بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في إقليم تيجراي الشمالي، بما في ذلك "القتل الجماعي للمدنيين والعنف الجنسي".

وقالت المنظمة إن تحركها جاء نيابة عن أهالي تيجراي بصفتها الممثل عن هؤلاء الذين يمتلكون شهادات وروايات عن ظروف وملابسات الصراع في الأقليم لكن منعهم الخوف من البطش بهم بالتقدم بشكوى لاختصام المسؤولين الإثيوبيين

ولم ترد حتى الآن سلطات الحكومة الفيدرالية الإثيوبية برئاسة أبي أحمد بأي تصريح على ما ورد بحقها.

ودخلت القوات الموالية للحكومة في حرب مع سلطات الإقليم " جبهة تحرير شعب تيجراي" وشنت عملية عسكرية منذ أكثر من عام في تلك المنطقة الشمالية لإعادة فرض سلطة الحكومة الفيدرالية، بعدما اتهامها الأخيرة بشنّ هجوم دام على إحدى قواعدها.