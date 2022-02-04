بعد فضيحة الحفلات.. طلب رسمي لسحب الثقة من رئيس وزراء بريطانيا

05:51 م الجمعة 04 فبراير 2022
بعد فضيحة الحفلات.. طلب رسمي لسحب الثقة من رئيس وزراء بريطانيا

بوريس جونسون

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وكالات:
قدم نائب بريطاني من حزب المحافظين طلبا للتصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
ويأتي تقديم الطلب في وقت يواجه جونسون أكبر أزمة تهدد مصيره مع تحقيق الشرطة في تقارير بشأن خرقه قيود "كوفيد-19" وتنظيم حفلات في مقر إقامته ومكتبه في لندن، في وقت كان فيه غالبية البريطانيين تحت إجراءات الإغلاق العام.

سحب الثقة بريطانيا فضيحة الحفلات بوريس جونسون

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