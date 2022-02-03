وزير الإعلام اليمني يحذر من إطلاق الحوثي عمليات تجنيد إجباري للمدنيين

12:14 ص الخميس 03 فبراير 2022
وزير الإعلام اليمني يحذر من إطلاق الحوثي عمليات تجنيد إجباري للمدنيين

معمر الإرياني

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اليمن - (أ ش أ)

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، من إطلاق ميليشيا الحوثي عمليات تجنيد إجباري واسعة للمدنيين في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال الإرياني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن ميليشيا الحوثي أجبرت المدنيين على التجنيد في العاصمة صنعاء للزج بهم في جبهات القتال في مخالفة وانتهاك خطير للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى لجوء ميليشيا الحوثي إلى عمليات التجنيد يهدف لتعويض الخسائر البشرية التي تعرضت لها في جبهات القتال بمحافظة مأرب وغيرها من الجبهات، وبما يؤكد على مضيها في نهج التصعيد السياسي والعسكري ورفض كل دعوات التهدئة تنفيذا للإملاءات الإيرانية.

‏وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة تجنيد ميليشيا الحوثي الإجباري للمواطنين، باعتبارها عمليات قتل منظم للمدنيين، والضغط لوقفها، والعمل على تصنيف الميليشيا منظمة إرهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية.

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Asha
معمر الإرياني عمليات تجنيد إجباري ميليشيا الحوثي اليمن

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