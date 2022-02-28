8 دول أوروبية توافق على انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

براغ - (د ب أ)

وافق رؤساء 8 دول أوروبية منها بولندا والتشيك، الاثنين على بمنح أوكرانيا عضوية الاتحاد الأوروبي فورًا، حسبما ذكرت "العربية".

وفي وقت سابق اليوم، أكد بيتر فيالا رئيس وزراء جمهورية التشيك، أن بلاده تؤيد جهود أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال فيالا: "ينبغي علينا الآن الإشارة بشكل واضح إلى ترحيبنا بانضمام أوكرانيا إلى المجتمع الأوروبي للدول الديمقراطية"، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء التشيكية (سي تي كيه). وأضاف إنه في الوقت الذي يؤيد فيه الاجراءات المعتادة ، فإن هذا الموقف ليس طبيعيا .

وجاءت تصريحات فيالا في أعقاب دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى السماح بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي بعد غزو القوات الروسية لأوكرانيا .