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الرئيس الأوكراني يجري اتصالاً مع نظيره البيلاروسي

02:41 م الأحد 27 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني يجري اتصالاً مع نظيره البيلاروسي

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

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وكالات:

أفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الأحد بأنه أجرى محادثة مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

جاء تصريح زيلينسكي، الذي نشره عبر "تليجرام"، قبل دقائق من انتهاء المهلة التي أعطاها الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة في مدينة غوميل البيلاروسية، للجانب الأوكراني لحضور اللقاء.

من جانبها، أكدت مينسك حقيقة إجراء لوكاشينكو محادثة هاتفية مع زيلينسكي، حسبما نقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية عن الناطق باسم الرئاسة البيلاروسية.

ووصل إلى بيلاروسيا وفد روسي بحسب المصادر الروسية لإجراء محادثات مع أوكرانيا، لكن الرئيس الأوكراني رفض العرض قائلا إن المحادثات في مينسك لم تعد ممكنة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا وزعم أن موسكو تستخدم في هذا الهجوم الأراضي البيلاروسية.

لكنه ترك الباب مفتوحا للمفاوضات في بلدان أخرى. وقال "بالطبع نريد السلام، نريد أن نلتقي، نريد أن تنتهي الحرب.

وأضاف أنه عرض على روسيا عددا من المدن مثل وارسو، وبراتيسلافا، وبودابست، واسطنبول، وباكو.

وأكد أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تكون فيها المفاوضات صادقة ويمكن أن تنهي الحرب حقا.

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