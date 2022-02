"رفضًا للغزو".. أوكرانيون يقفون أمام الدبابات الروسية بأجسادهم (فيديو)

وكالات

في مشهد يوضح مدى رفض الأوكرانيون للعملية العسكرية الروسية التي بدأت فجر الخميس الماضي، وقف عددًا من المواطنين أمام الدبابات الروسية في محاولة لإعاقة تقدمها.

وتصدى أوكرانيون للدبابات الروسية بأجسادهم في مشهد يعيد إلى الأذهان قصة "رجل الدبابة" في الصين، حيث وقف رجلاً في الخامس من يونيو عام 1989، أمام دبابة صينية في ميدان تيان انمين خلال احتجاجات رافضة للرقابة الصارمة التي يفرضها النظام الشيوعي الصيني.

Ukrainian civilians are standing unarmed in front of advancing Russian tanks.



I can’t say it enough. Ukrainians have guts!#UkraineUnderAttack #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/xsmZale779