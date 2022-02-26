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"رفضًا للغزو".. أوكرانيون يقفون أمام الدبابات الروسية بأجسادهم (فيديو)

06:44 م السبت 26 فبراير 2022
"رفضًا للغزو".. أوكرانيون يقفون أمام الدبابات الروسية بأجسادهم (فيديو)

الجيش الروسي

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وكالات

في مشهد يوضح مدى رفض الأوكرانيون للعملية العسكرية الروسية التي بدأت فجر الخميس الماضي، وقف عددًا من المواطنين أمام الدبابات الروسية في محاولة لإعاقة تقدمها.

وتصدى أوكرانيون للدبابات الروسية بأجسادهم في مشهد يعيد إلى الأذهان قصة "رجل الدبابة" في الصين، حيث وقف رجلاً في الخامس من يونيو عام 1989، أمام دبابة صينية في ميدان تيان انمين خلال احتجاجات رافضة للرقابة الصارمة التي يفرضها النظام الشيوعي الصيني.

وحاول الأوكرانيون في مدينة بوكماش شمال البلاد التصدي للدبابات الروسية بأجسادهم، إلا أن صحيفة "الجارديان" نشرت فيديو في منطقة أخرى لشخص أوكراني، وقف أمام قافلة عسكرية روسية في محاولة على ما يبدو لإعاقة تقدمهم.

هذا وأعلنت السلطات الأوكرانية توزيع العديد من الأسلحة على السكان لصد هجوم روسي كبير متوقع على العاصمة كييف.

وقال وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي في مقطع فيديو تم نشره اليوم السبت أنه تم توزيع إجمالي 25 ألف قطعة سلاح آلي، إلى جانب 10 ملايين خرطوش. كما تم توزيع أسلحة مضادة للدبابات.

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