أثينا: سقوط ضحايا من أصول يونانية في أوكرانيا

باريس - (د ب أ)

ذكرت وزارة الخارجية اليونانية اليوم السبت أن شخصين من أصول يونانية لقيا حتفهما وأصيب ستة آخرون في غارة جوية روسية على قرية سارتان جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية اليونانى نيكوس ديندياس في بيان إن "اليونان تدين بشكل قاطع قصف طائرة روسية للمدنيين على مشارف القرية".

وأضاف الوزير أن أثينا قدمت بالفعل احتجاجا إلى السفير الروسي عبر الهاتف واستدعته للحضور يوم غد الأحد إلى مقر الخارجية اليونانية.

يعيش حوالي 100 ألف أوكراني من أصل يوناني بالقرب من ميناء ماريوبول الأوكراني، وقد أسس المهاجرون اليونانيون بعض القرى هناك.

وفي اجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو عقد الأسبوع الماضي، حث وزير الخارجية اليونانية ديندياس، لافروف على حماية الجالية اليونانية في المنطقة.

أمرت حكومة أثينا ببقاء قنصليتيها في كل من أوديسا ومريوبول مفتوحتين.

وقالت مصادر حكومية إنه إذا أراد اليونانيون الإجلاء فإن اليونان ستدعمهم.