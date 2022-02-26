أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

أثينا: سقوط ضحايا من أصول يونانية في أوكرانيا

06:46 م السبت 26 فبراير 2022
أثينا: سقوط ضحايا من أصول يونانية في أوكرانيا

وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

باريس - (د ب أ)

ذكرت وزارة الخارجية اليونانية اليوم السبت أن شخصين من أصول يونانية لقيا حتفهما وأصيب ستة آخرون في غارة جوية روسية على قرية سارتان جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية اليونانى نيكوس ديندياس في بيان إن "اليونان تدين بشكل قاطع قصف طائرة روسية للمدنيين على مشارف القرية".

وأضاف الوزير أن أثينا قدمت بالفعل احتجاجا إلى السفير الروسي عبر الهاتف واستدعته للحضور يوم غد الأحد إلى مقر الخارجية اليونانية.

يعيش حوالي 100 ألف أوكراني من أصل يوناني بالقرب من ميناء ماريوبول الأوكراني، وقد أسس المهاجرون اليونانيون بعض القرى هناك.

وفي اجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو عقد الأسبوع الماضي، حث وزير الخارجية اليونانية ديندياس، لافروف على حماية الجالية اليونانية في المنطقة.

أمرت حكومة أثينا ببقاء قنصليتيها في كل من أوديسا ومريوبول مفتوحتين.

وقالت مصادر حكومية إنه إذا أراد اليونانيون الإجلاء فإن اليونان ستدعمهم.

وزارة الخارجية اليونانية أوكرانيا أثينا البونان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|إسناد المهمة للهيئة الهندسية.. تدخل حكومي عاجل لإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا