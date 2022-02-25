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السفارة الأمريكية في كييف تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا فورًا

04:50 م الجمعة 25 فبراير 2022
السفارة الأمريكية في كييف تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا فورًا

السفارة الأمريكية في كييف

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كييف - أ ش أ

حثت السفارة الأمريكية في كييف المواطنين الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا على الفور إذا كان ذلك آمنا، وعلى المواطنين الباقين بضرورة توخي المزيد من الحذر بسبب احتمال اندلاع قتال واضطرابات بالمدنية.

وقالت السفارة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - أنه "يجب على المواطنين الأمريكيين المتبقين في أوكرانيا متابعة الإخطارات الحكومية ووسائل الإعلام المحلية والدولية بعناية للحصول على معلومات حول الظروف الأمنية المتغيرة والتنبيهات الخاصة بأماكن الإيواء".

ووصفت السفارة الوضع الأمني في أوكرانيا بأنه "متقلب للغاية"، محذرة من احتمال تدهور الأوضاع دون سابق إنذار.

وكان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قد أعلن أمس الخميس بدء عملية عسكرية في دونباس بأوكرانيا، مشيرا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.

هذا المحتوى من

Asha
السفارة الأمريكية في كييف أوكرانيا فلاديمير بوتين روسيا

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