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بايدن يعلن مزيدا من العقوبات "القوية" على روسيا

09:06 م الخميس 24 فبراير 2022
بايدن يعلن مزيدا من العقوبات "القوية" على روسيا

جو بايدن

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واشنطن - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم الخميس فرض المزيد من "العقوبات القوية" على روسيا بعد بدء غزوها لأوكرانيا، وقال إن العقوبات ستؤثر بقوة على النظام المالي الروسي وعلى القطاع التكنولوجي الروسي، من خلال ضوابط الصادرات

جو بايدن روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا

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