بايدن يعلن مزيدا من العقوبات "القوية" على روسيا
09:06 م الخميس 24 فبراير 2022
واشنطن - (د ب أ)
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم الخميس فرض المزيد من "العقوبات القوية" على روسيا بعد بدء غزوها لأوكرانيا، وقال إن العقوبات ستؤثر بقوة على النظام المالي الروسي وعلى القطاع التكنولوجي الروسي، من خلال ضوابط الصادرات
الخبر التالى:منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تسحب مراقبيها من أوكرانيا
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان