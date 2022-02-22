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الخارجية الروسية: ما زلنا مستعدين للحوار مع الولايات المتحدة

10:30 ص الثلاثاء 22 فبراير 2022
الخارجية الروسية: ما زلنا مستعدين للحوار مع الولايات المتحدة

ماريا زاخاروفا

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موسكو- (د ب أ):

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو لا تزال مستعدة لإجراء محادثات مع واشنطن، وأن قرار بلادها بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، شرق أوكرانيا، لا يؤثر على الجاهزية للحوار.

وردا على سؤال عما إذا كان القرار سيؤثر على خطط لعقد اجتماع بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن، قالت زاخاروفا: "حتى في أصعب الأوقات، قلنا إننا مستعدون لعملية تفاوضية ... ولذلك، موقفنا لم يتغير. إننا مستعدون لعملية تفاوضية".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية قولها: "ندعم الدبلوماسية دائما".

كانت زاخاروفا قالت إن موسكو لم تتفاجأ برد الفعل الغربي على الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك. وقالت مساء أمس :"ألم نكن نعلم كيف سيكون رد فعلهم؟ بالطبع نعلم. وأعتقد أن الشهرين الماضيين كانا دليلا واضحا للغاية. كذبوا ويكذبون وسوف يكذبون".

ماريا زاخاروفا الولايات المتحدة الخارجية الروسية دونيتسك لوهانسك

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