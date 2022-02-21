جنوب أفريقيا تخفض الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح كورونا الثانية والمعززة

جوهانسبرج- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن الحاصلين على جرعتين من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا سوف يصبحون مؤهلين للحصول على جرعة ثالثة معززة بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على الجرعة الثانية، وذلك اعتبارا من 23 فبراير.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، تم خفض الفترة الفاصلة بين الجرعتين الثانية والمعززة بعد أن كانت ستة أشهر، حسب بيان الوزارة.

كما قللت الوزارة الفترة الفاصلة بين الجرعتين الأولى والثانية بالنسبة لتلقي لقاح فايزر إلى 21 يوما من 42 يوما؛ ويمكن للحاصلين على هذا اللقاح اختيار الحصول على الجرعة المعززة من فايزر أيضا أو لقاح جونسون.

وبالإضافة إلى ذلك، سوف يصبح جميع من بلغوا سن 18 عاما فأكثر ممن حصلوا على التطعيم بالكامل عبر أخذ جرعة واحدة من لقاح جونسون، مؤهلين لتلقي جرعة معززة من اللقاح نفسه أو جرعة معززة من لقاح فايزر بفاصل شهرين فقط، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين.