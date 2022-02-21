السفارة الأمريكية في روسيا تدعو رعاياها للاستعداد بخططهم الخاصة للإجلاء

12:20 م الإثنين 21 فبراير 2022
السفارة الأمريكية في روسيا تدعو رعاياها للاستعداد بخططهم الخاصة للإجلاء

السفارة الأمريكية

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موسكو- (د ب أ):

دعت السفارة الأمريكية في روسيا رعاياها إلى الاستعداد بخططهم الخاصة للإجلاء دون الاعتماد على مساعدة من حكومة بلادهم.

وقالت السفارة، في إنذار أمني نشرته على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية، إنه "وفقا لمصادر إعلامية، فإن هناك تهديدات بشن هجمات على مراكز تسوق ومحطات سكك حديدية ومحطات قطارات مترو وأماكن تجمعات عامة أخرى في مدن رئيسية، من بينها موسكو وسان بطرسبرج، وكذلك في مناطق التوتر الحاد على طول الحدود الروسية مع أوكرانيا".

وحثت السفارة رعاياها على تجنب الأماكن المزدحمة، والحرص على حمل الأوراق الثبوتية بما في ذلك جواز السفر الأمريكي وتأشيرة روسية سارية.

كما حثتهم على "إعداد خطط للإجلاء لا تعتمد على مساعدة من الحكومة الأمريكية".

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