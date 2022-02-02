لبنان: إضراب قطاع النقل البري للمطالبة بتنفيذ اتفاق الدعم

01:53 م الأربعاء 02 فبراير 2022
لبنان: إضراب قطاع النقل البري للمطالبة بتنفيذ اتفاق الدعم

لبنان

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بيروت- (د ب أ ):

نفّذ قطاع النقل البري في لبنان إضراباً اليوم الأربعاء احتجاجاً على عدم تنفيذ الحكومة وعدها بدعم القطاع.

وقطع عدد من سائقي الشاحنات بعض الطرقات في جنوب لبنان وفي العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية وفي الجبل وشرق البلاد وشمالها لمطالبة مجلس الوزراء بدعم قطاع النقل البري.

وجاء تحرك قطاع النقل البري اليوم احتجاجاً على عدم التزام الحكومة بالاتفاق المبرم في 26 أكتوبر الماضي بين رئيس اتحاد قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء المعنيين بدعم قطاع النقل ابتداءً من ديسمبر الماضي .

ويتضمن الاتفاق البدء بتسجيل السائقين العموميين للاستفادة من البطاقة التمويلية وقمع التعدّيات على القطاع من الشركات الوهمية والسيارات المزورة والخصوصية، وإعداد مشروع قانون لإعفاء المركبات العمومية من الرسوم والمعاينة الميكانيكية.

وأقفلت المدارس أبوابها تنفيذاً لقرار وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي اليوم "بسبب الإعلان عن التحرك المطلبي لدى العديد من القطاعات العمالية والوظيفة وبرنامج تسكير الطرقات وحفاظا على سلامة والطلاب والهيئات الإدارية والتعليمية".

ومن المقرر أن يستمر إضراب قطاع النقل البري حتى الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، وكان قطاع النقل البري قد نفّذ إضراباً مماثلاً في 13 يناير الماضي.

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