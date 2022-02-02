السلطات الأمريكية توافق على دواء "فييف هيلثكير" لعلاج فيروس "إتش آي في"

02:04 م الأربعاء 02 فبراير 2022
السلطات الأمريكية توافق على دواء "فييف هيلثكير" لعلاج فيروس "إتش آي في"

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لندن-(د ب أ):

أعلنت شركة "فييف هيلثكير" الأمريكية المتخصصة في علاج فيروس "إتش آي في" أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على استخدام دواء كابينوفا- كابوتجرافير وريلبيفيرين- لجرعات لشهرين لعلاج فيروس إتش آي في من النوع الأول.

ويمكن إعطاء العلاج للمرضي البالغين بعد تخفيف الحمل الفيروسي لديهم وبعد استقرار حالتهم، شريطة ألا يكون قد سبق أن تعرضوا لانتكاسة، وألا تكون لديهم مقاومة مؤكدة أو محتملة لأي من الكابوتجرافير أو الريلبيفيرين.

تجدر الإشارة إلى أن "جلاكسو سميث كلاين" البريطانية تمتلك حصة أغلبية في فييف هيلثكير، كما تمتلك فايزر وشيونوجي اليابانية حصصا بها.

وكابينوفا هو النظام الأول والكامل لعلاج طويل المفعول لفيروس إتش آي في. وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت عليه للمرة الأولى في يناير من عام 2021 كعلاج شهري لمصابي إتش آي في من النوع الأول البالغين بعد تخفيف الحمل الفيروسي.

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