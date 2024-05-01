"أعطت حماس جائزة".. إسرائيل تعلّق على قرار كولومبيا بقطع العلاقات معها

مصراوي

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، تعقيبا على قطع كولومبيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، إن رئيس كولومبيا جوستافو بيترو أعطى حماس جائزة.

وكانت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء قالت، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أعلن عزمه قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وفي مارس الماضي، هدد الرئيس الكولومبي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في حال لم تمتثل لقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وكان الرئيس الكولومبي ثمن، الخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن ما قامت به يتسق مع مواقف دول أمريكا اللاتينية ومع القيم الديمقراطية.

وأوضح بيترو في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة مباشر" أن ما يحدث في غزة هو تدمير شعب بشكل كامل وحرب إبادة وجريمة ضد الإنسانية، لافتا إلى أن غالبية شعوب ودول أمريكا اللاتينية تطالب بوقف إطلاق النار في القطاع وتدعم الحق الفلسطيني.

وكشف بيترو عن رغبته في استمرار الخطوة القضائية التي أقدمت عليها جنوب إفريقيا، مشددا على أهمية السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن كولومبيا لديها علاقات دبلوماسية مع فلسطين وتعترف بها منذ فترة، منوّها إلى ان بلاده تدعم حل الدولتين.