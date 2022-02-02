بغداد تدين القصف التركي الذي طال أراضي عراقية

10:17 ص الأربعاء 02 فبراير 2022
بغداد تدين القصف التركي الذي طال أراضي عراقية

علم بغداد

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وكالات:

دانت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، القصف التركي الذي طال مناطق شمالي البلاد امس الثلاثاء.

وذكرت في بيان صحفي: "ندين ما قامت به الطائرات التركية المسيرة مساء الثلاثاء من خرق للأجواء العراقية في شمالي البلاد، تحديدا في سنجار ومخمور ونفذت ضربات جوية في هاتين المنطقتين".

وأضافت: "في الوقت الذي ندين هذا العمل فإن قواتنا الأمنية ترفض أي خرق كان ومن قبل أي جهة كانت، كما ندعو الجانب التركي إلى الالتزام بحسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية، وإيقاف هذه الانتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين".

ودعت الخلية الأمنية إلى "عدم تكرار هذه الضربات" وأكدت أن "العراق على اتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة".

ووصف نشطاء ورواد في مواقع التواصل الاجتماعي بيان الحكومة العراقية بـ"الخجول" واعتبروه مجاملا للسلطات التركية.

والليلة الماضية أفاد مراسل RT في العراق بأن الطائرات التركية قصفت مخيم مخمور في محافظة نينوى ومقار لحزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار في ذات المحافظة.

بغداد العراق القصف التركي تركيا

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