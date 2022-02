مشاهد مروعة.. اصطدام أكثر من 100 سيارة في بريطانيا (فيديو)

وكالات

وقع حادث تصادم مروع على أحد الطرق السريعة في بريطانيا، جراء العاصفة يونيس التي تضرب مناطق عدة في أوروبا.

ونشرت "ذا صن" البريطانية" مقطع فيديو يظهر عددًا كبيرًا من السيارات في حالة تحطم كامل عقب حادث على طريق إلينوي السريع.

وأصدرت السلطات البريطانية تحذيرًا من السفر، بعد اصطدام الأشجار المتساقطة بمسارات القطارات، بسبب العاصفة "يونيس".

وتسببت رياح العاصفة "يونيس" العاتية في سقوط الأشجار وتطاير الحطام، ما أسفر عن وفاة امرأة في الثلاثينيات من عمرها في لندن، ورجل في العشرينيات من عمره في مقاطعة هامبشاير، ورجل في الخمسينيات من عمره في ميرسيسايد.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم في واحدة من أسوأ العواصف التي تضرب المملكة المتحدة منذ عقود. كما لقي 5 أشخاص مصرعهم في أماكن أخرى في أوروبا، بينما تسببت العاصفة في إغلاق المدارس، وعطلت السفر، ودمرت الأسطح وتركت عشرات الآلاف من دون كهرباء.

