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أمريكا تجدد التزامها بحماية السعودية والإمارات

05:13 م الجمعة 18 فبراير 2022
أمريكا تجدد التزامها بحماية السعودية والإمارات

جو بايدن

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واشنطن - أ ش أ

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، التزامها بحماية السعودية والإمارات من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي تدعمها إيران.

وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكجورك زار هذا الأسبوع السعودية والإمارات؛ للتأكيد أن الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها لضمان الدفاع عن أراضي البلدين من الهجمات المنفذة بدعم إيران بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكد ماكجورك، بحسب البيان، تمسك الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحماية شركاء الولايات المتحدة، واستعرض الجهود الحالية للفرق الدبلوماسية والعسكرية للولايات المتحدة في كلا البلدين.

كما بحث المنسق الأمريكي مع المسؤولين السعوديين والإماراتيين "ضرورة الجمع بين ممارسة الضغط على الحوثيين في اليمن مع الجهود المنسقة برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الحرب هناك".

وناقش المسؤول الأمريكي أيضا مع الطرف السعودي "وضع منهج مشترك لإدارة الضغوط المحتملة على السوق، الناجمة عن غزو روسي محتمل لأوكرانيا".

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