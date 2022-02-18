رئيس مؤتمر ميونخ للأمن: النزاع الأوكراني تهديد حقيقي لأزمة دولية

ميونخ - (د ب أ):

ذكر رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، فولفجانج إشينجر، أن النزاع الأوكراني يمثل تهديدا حقيقيا لأزمة دولية.

وقال إشينجر اليوم الجمعة في مستهل فعاليات المؤتمر ، إنه يأسف مجددا على قرار الحكومة الروسية عدم إرسال أحد من مسؤوليها للمشاركة في المؤتمر هذا العام لعرض رأيها، مؤكدا أن الأبواب ستظل مفتوحة في كل الأوقات.

وقال إشينجر إن السنوات الماضية شهدت سلسلة كاملة من الأزمات، ممثلا على ذلك بالأزمة الاقتصادية العالمية والربيع العربي والصراعات العنيفة في ليبيا وسوريا وضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم، ذلك إلى جانب الأوقات المضطربة التي مرت بها الشراكة عبر الأطلسي.

وذكر إشينجر أن الأزمات أصبحت بوجه عام أكثر حدة وعددا، موضحا أن العديد من الموضوعات أصبحت قضايا أمنية، مثل تغير المناخ وعواقبه، داعيا جميع المشاركين إلى التغلب على "العجز" المحتمل.

وفي سياق متصل، وصف إشينجر المؤتمر هذا العام بأنه النسخة الأهم على مدار 14 عاما ترأس فيها المؤتمر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الأخيرة التي يترأس فيها إشينجر مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، ومن المقرر أن يسلم إدارته للدبلوماسي كريستوف هيوسجن. ومن أبرز المتحدثين هذا العام في المؤتمر المستشار الألماني أولاف شولتس ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.