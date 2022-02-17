غدًا.. قطع مياه الشرب عن 20 منطقة في مدينة أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان، اليوم الخميس، بيانًا حول قطع مياه الشرب غدا الجمعة، عن 20 منطقة وضعفها في 5 مناطق أخرى بمدينة أسوان لمدة 12 ساعة.

وجاء في نص البيان: "نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بتنفيذ أعمال قطعية على خط مياه قطر 600 مم داخل محطة مياه جبل تقوق، ما يترتب عليه قطع المياه عن المناطق: الجزيرة حتى كلية الهندسة – الحكروب – الناصرية – أرض الجميلى – الحصايا – السيل الجديد – السيل الريفى – خور عواضة – عزبة الوادى – تقسيمات الصداقة الجديدة – أطلس – البشارية – الشونة – وسط المدينة – شرق البندر حتى النفق – الكورنيش – جبل تقوق – الشيخ هارون – كيما غرب حتى عزبة الحدود – كسر الحجر ، كما سيتم ضعف المياه عن مناطق : ( الشلال – الصداقة القديمة – عمارات كيما – عمارات الكهرباء – عزب كيما بالكامل)"

وأضاف البيان: "يأتي ذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء غدا الجمعة، وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت".

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة ، والاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.