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مسئول إيطالي: أزمة أوكرانيا أظهرت ضعف الاتحاد الأوروبي

08:53 م الخميس 17 فبراير 2022
مسئول إيطالي: أزمة أوكرانيا أظهرت ضعف الاتحاد الأوروبي

مسئول إيطالي أزمة أوكرانيا أظهرت ضعف الاتحاد الأور

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روما - (أ ش أ):

قال وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الإيطالية بينيديتو ديلا فيدوفا أن تفجر الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية، خلال الفترة الأخيرة، أظهرت بشكل عميق أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أدوات سياسة خارجية ودفاعية مشتركة، إذ أن كل شيء مرتبط بالإجماع واتخاذ القرارات على مستوى المجلس الأوروبي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن ديلا فيدوفا قوله - في تصريحات إذاعية - إن ذلك كشف ضعف الإتحاد الأوروبي، معربًا عن أمله بأن يكون الوضع الحالي جرس إنذار آخر يدق في آذان الأوروبيين لإحداث نقلة نوعية في بروكسل.

وأردف قائلًا: إن هناك أهمية لاستخدام الرمزية الأوروبية، إلا أن الدول الأعضاء تستمر في التحدث بلغات كثيرة مختلفة حتى إذا كانت محادثاتها تتناول نفس القضية.

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Asha
الاتحاد الأوروبي وزارة الخارجية الإيطالية بينيديتو ديلا فيدوفا الحدود الروسية الأوكرانية

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