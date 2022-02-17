بريطانيا تواجه رياحا خطيرة في واحدة من أشد العواصف منذ سنوات

لندن - (د ب أ):

أصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرا نادرا بالمستوى الأحمر في أنحاء من المملكة المتحدة، مشيرا إلى رياح بقوة الإعصار تبلغ سرعتها 145 كيلومترا في الساعة، من المتوقع أن تضرب البلاد غدا الجمعة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وذكر مكتب الأرصاد أن الرياح الأكثر خطورة يمكن أن تؤثر على الساحل الجنوبي الغربي للبلاد، فيما من المتوقع أن تصل زوابع مدمرة إلى المناطق الداخلية أيضا.

ونصحت رابطة شبكات الطاقة السكان بالاستعداد لإمكانية انقطاع التيار الكهربي، بشحن هواتفهم وإعداد كشافات الإضاءة.