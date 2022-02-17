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محامي ترامب : هيلاري كلينتون تجسست عليه ولدي الدليل

03:49 م الخميس 17 فبراير 2022
محامي ترامب : هيلاري كلينتون تجسست عليه ولدي الدليل

رودي جولياني

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وكالات:

قال رودي جولياني، المحامي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه لديه أدلة في "غرفة نومه" على أن وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون تجسست على ترامب، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وقال جولياني في مقبلة تلفزيونية: "لدي الدليل على تجسس كلينتون (هيلاري) على ترامب في غرفة نومي.. لقد كان هناك منذ سنوات"، دون أن يوضح ما هي هذه الأدلة، مكتفيا بالقول إن لديه "الكثير منها".

وعن الصحف التي شككت في روايته، قال: "قد يشعرون أنها قصة مبتذلة، لكنها مبتذلة مدعومة بنحو 1000 قطعة من الأدلة، التي لم يتم الكشف عنها في السابق، وهي بحوزتي منذ سنوات".

وتنبع مزاعم التجسس من رفع دعوى قضائية مؤخرا من قبل جون دورهام، المستشار الخاص الذي عينه ترامب للتحقيق في التحقيق حول التدخل الروسي المزعوم في انتخابات 2016، حسبما نقلت صحيفة الاندبندنت.

ووجه دورهام الاتهام إلى مايكل سوسمان، محامي الأمن السيبراني الذي عمل في حملة هيلاري كلينتون في عام 2016، مشيرا إلى أن "دورهام كذب على العملاء الفيدراليين حين قال إنه ليس لديه عملاء، بينما كان في الواقع يعمل لصالح حملة كلينتون".

وقال دورهام إن حملة كلينتون دفعت من أجل "اختراق" مبنى "برج ترامب"، وشبكة الإنترنت في البيت الأبيض، بهدف ربط ترامب بروسيا.

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