كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بكورونا لليوم الخامس على التوالي



سول- (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين ولليوم الخامس على التوالي أكثر من 50 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه السلطات الصحية لمواجهة ارتفاع إضافي في الإصابات وسط تفشي متحور أوميكرون في جميع أنحاء البلاد.

وسجلت كوريا الجنوبية اليوم 54 ألفا و 619 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 54 ألفا و 513 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و405 آلاف و246 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 21 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7102 حالة وفاة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأضافت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض أن عدد مرضى كوفيد-19 المصابين بأمراض خطيرة بلغ 306 ، بزيادة 18 عن اليوم السابق، وهذه أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد لأول مرة في 17 يوما بالنسبة لمرضى كوفيد-19 ذوي الحالة الحرجة.

وحتى اليوم الإثنين، تلقى 43ر29 مليون شخص، أو 3ر57 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة ، جرعات معززة. ووصل عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى 22ر44 مليون شخص، أو ما يعادل 2ر86% من إجمالي عدد السكان.

وتعتزم كوريا الجنوبية البدء في إعطاء جرعة رابعة، أو جرعة معززة ثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أواخر هذا الشهر لأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو المرضى في دور رعاية المسنين لمنع انتشار الفيروس.