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التحالف العربي: تدمير منظومة اتصالات بصنعاء يستخدمها الحوثيون للتحكم بالمسيرات

07:43 ص الإثنين 14 فبراير 2022
التحالف العربي: تدمير منظومة اتصالات بصنعاء يستخدمها الحوثيون للتحكم بالمسيرات

أرشيفية

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الرياض-(أ ش أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، تدمير منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات للتحكم بالمسيرات، وذلك خلال ضربات جوية شمال صنعاء.

وأضاف التحالف ـ في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية ـ أن الحوثيين يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية، مشددا على أن الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيرا وفي إطار القانون الدولي الإنساني.

كان تحالف دعم الشرعية قد أعلن في وقت سابق أن الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية بصنعاء عسكريا لإطلاق عمليات عدائية.

هذا المحتوى من

Asha
ضربات جوية شمال صنعاء دمير منظومة اتصالات لحوثيون

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