تطوير علاج الأسنان باستخدام التكنولوجيا الرقمية بإيطاليا

طور فريق تطبيق "R2Gate"، الخاص بزراعة الأسنان مع فريق كوري مصري، يقوده الدكتور سام عمر تطبيقا بعنوان: "SOFTWARE R2GATE"، خاص بزراعة وطب الإسنان، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الأطباء الإيطاليين، ومهندسي البرمجة الكوريين، يمكنه الوصول إلى "Virtual Surgery"، أو محاكاة واقعية لعملية زراعة وتجميل الأسنان، بحيث يتسنى للمريض رؤية نتائج العملية قبل إجرائها، مما يساعد على مناقشة خطة العلاج مع الطبيب، واتخاذ القرار المناسب، وتبديد كل المخاوف الخاصة بالعلاج.

ويسمح التطبيق للطبيب أيضا بمحاكاة العملية على الحاسوب، قبل إجرائها، ما يمكنه من توقع أي مصاعب أو مضاعفات قد تحدث خلال العملية.

ويعرض التطبيق، أيضا، بروتوكول زراعة الأسنان في اليوم الواحد OneDay Implants لعلاج حالات زراعة الأسنان المعقدة.

وأكد الطبيب المصري الدكتور سام عمر، قائد فريق تطوير التطبيق، أن البروتوكول الجديد سيصنع ثورة في مجال زراعة الأسنان، إذ يمكن المريض من إزالة الأسنان المريضة بأكملها، ثم تعويضها بأسنان اصطناعية في نفس اليوم، باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

وحصد الدكتور سام عمر، جائزة أفضل متحدث في المؤتمر العالمي لطب الأسنان الرقمي في كومو بإيطاليا، حيث أجري تصويت على المحاضرات عبر الإنترنت، وحصلت محاضرة الدكتور سام عمر عن "زراعة الأسنان الرقمية"، على أكبر عدد من الأصوات، وتم منحه جائزة أفضل محاضر خلال حفل الختام، من قبل مجلس إدارة المؤتمر.

ويعد سام عمر من جراحي الأسنان والمحاضرين المصريين المعروفين عالميا، حيث ألقى أكثر من 100 محاضرة، وتدريب عملي دولي، عن تكنولوجيا الأسنان الرقمية وزراعة الأسنان في اليوم الواحد، وذلك بأكثر من 20 دولة حول العالم.

وخلال السبع سنوات الماضية عمل سام عمر مع أكثر من شركة عالمية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، على تطوير تطبيقات تخطيط العلاج وزراعة الأسنان.

ويأمل سام عمر في أن يحدث تغييرًا جذريًا في طب ووزراعة الأسنان بمصر والعالم، وأن تتيح التكنولوجيا الرقمية والتخطيط بالكمبيوتر ثورة في علاج المرضى، ما يسمح بإعطاء أفضل نتائج للمرضى وتقليل المضاعفات التي قد تحدث نتيجة لنظام التخطيط العلاجي الحالي لزراعة الأسنان.