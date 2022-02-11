التحالف العربي يشن 16 عملية على مواقع الحوثيين

الرياض - أ ش أ

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الطيران الحربي استهدف بـ16 غارة مواقع الميليشيات في محافظتي حجة وصعدة خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقال التحالف - في بيان عسكري مقتضب أوردته قناة السعودية الإخبارية - إنه تم تنفيذ عمليات عسكرية جوية استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في محافظتي حجة وصعدة.

وأشار إلى أن عمليات الاستهداف أسفرت عن تدمير 13 آلية عسكرية للحوثيين بالإضافة إلى خسائر بشرية فادحة تتكبدها الميليشيات.

وتدور معارك طاحنة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثيين في جبهات مختلفة بمحافظتي حجة وصعدة للأسبوع الثاني على التوالي وسط تقدم ميداني لقوات الجيش وتراجع كبير للميليشيات في حجة وصعدة.