شاهد.. "كفن وتوك توك" في أول جلسات البرلمان العراقي

01:57 م الأحد 09 يناير 2022
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(وكالات):

شهدت الجلسة الأولى من مجلس النواب العراقي في دورته الخامسة، أحداث غير مألوفة، فبعض النواب وصلوا إلى مقر البرلمان بتوك توك وآخرون ارتدوا الأكفان.

ففي أول جلسة دخل أعضاء "الكتلة الصدرية" وهي الفائز بأكثر المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (73 مقعدا)، وهم يرتدون أكفان الموتى.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، بأن "نواب الكتلة الصدرية عقدوا اجتماعاً داخل مجلس النواب، قبيل انعقاد جلسة البرلمان"، وأضافت، أن "النواب ارتدوا الأكفان خلال الاجتماع".

من جهة أخرى، عزا نواب وصولهم إلى مقر البرلمان بالتوك توك إلى تذكير العراقيين بالثمن الذي دفعه الشعب حتى يصلوا إلى المجلس كنواب يطمحون لتحقيق أحلام منتخبيهم.

وظهر التكتوك في احتجاجات أكتوبر كبديل عن سيارات الإسعاف في نقل الجرحى من المتظاهرين إلى المستشفيات، لخفته وقدرته على اجتياز الجموع البشرية الهادرة آنئذ، ليصبح لاحقا رمزا لـ"متظاهري تشرين".

وأسفرت الاحتجاجات التي شهدها العراق في أكتوبر عام 2019 ضد سياسات الحكومة ومليشيات موالية لإيران التي أدت إلى استشراء الفساد وانهيار الأوضاع الاقتصادية، عن مقتل 475 شخصا بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بجانب 27817 مصابا بينهم 3373 من القوات الأمنية.

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