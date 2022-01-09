شاهد.. "كفن وتوك توك" في أول جلسات البرلمان العراقي

(وكالات):

شهدت الجلسة الأولى من مجلس النواب العراقي في دورته الخامسة، أحداث غير مألوفة، فبعض النواب وصلوا إلى مقر البرلمان بتوك توك وآخرون ارتدوا الأكفان.

ففي أول جلسة دخل أعضاء "الكتلة الصدرية" وهي الفائز بأكثر المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (73 مقعدا)، وهم يرتدون أكفان الموتى.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، بأن "نواب الكتلة الصدرية عقدوا اجتماعاً داخل مجلس النواب، قبيل انعقاد جلسة البرلمان"، وأضافت، أن "النواب ارتدوا الأكفان خلال الاجتماع".

من جهة أخرى، عزا نواب وصولهم إلى مقر البرلمان بالتوك توك إلى تذكير العراقيين بالثمن الذي دفعه الشعب حتى يصلوا إلى المجلس كنواب يطمحون لتحقيق أحلام منتخبيهم.

نواب إمتداد يصلون مجلس النواب بالتوك توك..#العراق pic.twitter.com/MLSJS0SRbx — سفيان أحمد sofian ahmed (@sof_sabri) January 9, 2022

وظهر التكتوك في احتجاجات أكتوبر كبديل عن سيارات الإسعاف في نقل الجرحى من المتظاهرين إلى المستشفيات، لخفته وقدرته على اجتياز الجموع البشرية الهادرة آنئذ، ليصبح لاحقا رمزا لـ"متظاهري تشرين".

هناك من دخلوا الى برلمان العراق بتك توك وهناك من دخلوا وهم لابسين الكفن. الذين دخلو بتك توك في منتصف السنة سوف يصلون بسيارات بهبهان وعجبا اصحاب الكفن ماذا يفعلون برأيكم ؟ pic.twitter.com/4J2tHNBJwx — Yahya (@yahyabdlis) January 9, 2022

وأسفرت الاحتجاجات التي شهدها العراق في أكتوبر عام 2019 ضد سياسات الحكومة ومليشيات موالية لإيران التي أدت إلى استشراء الفساد وانهيار الأوضاع الاقتصادية، عن مقتل 475 شخصا بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بجانب 27817 مصابا بينهم 3373 من القوات الأمنية.