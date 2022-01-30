‏التحالف: دمرنا منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية

وكالات

أعلن ‏التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مساء الأحد، عن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

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ووزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت في وقت سابق الأحد اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة.

وأضافت وزارة الدفاع الإماراتية، أنه "لم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان".