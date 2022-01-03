كورونا: الكويت تدعو مواطنيها إلى تأجيل السفر إلى دول أوروبية في ظل تفشي متحور أوميكرون

الكويت- (بي بي سي):

دعت وزارة خارجية الكويت في بيانات نشرتها مساء أمس الأحد المواطنين الكويتيين إلى الحد من التنقل إلى أوروبا وتأجيل تحركاتهم وسفرهم إليها في هذا التوقيت نتيجة المستويات العالية وغير المسبوقة في حالات الإصابة بأوميكرون، أحدث السلالات المتولدة عن فيروس كورونا.

وقد حذرت الوزارة من التوجه إلى عدد من المقاصد الأوروبية ونصحت بمغادرتها في الوقت الراهن لاسيما فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا التي يزوروها المواطنون الكويتيون كثيرا بقصد السياحة وقضاء موسم عطلات نهاية العام.

ومع انتشار الإصابات بـ"أوميكرون" حول العالم، شهدت الإصابات ارتفاعا كبيرا أيضا في دول الخليج.

وقد تضاعفت الإصابات اليومية في الكويت، البالغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، 20 مرة في غضون شهر ووصل إلى حوالي 600 حالة أمس الأحد.

وفي المملكة العربية السعودية تستعد السلطات اعتبارا من الأول من فبراير المقبل لفرض لزومية الحصول على جرعة معززة "الجرعة الثالثة" من اللقاحات المضادة لكورونا لدخول الأماكن العامة.