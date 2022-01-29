مبادرة "إعفاء".. السعودية تدرس تمكين السجناء من شراء نصف محكوميتهم

06:27 م السبت 29 يناير 2022
مبادرة "إعفاء".. السعودية تدرس تمكين السجناء من شراء نصف محكوميتهم

الشرطة السعودية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

الرياض - (د ب أ)

كشفت المديرية العامة للسجون السعودية عن حقيقة مبادرة تسمى "إعفاء" لشراء الأجانب غير الناطقين باللغة العربية نصف محكومية السجين مقابل 12 ألف ريال عن كل عام.

وكان مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يفيد بإطلاق مبادرة تهدف إلى السماح للسجناء وذويهم بشراء المدة المتبقية من محكومية السجين في الحق العام التي تهدف إلى تخفيض أعداد السجناء بالسجون، وتمكين السجناء غير الناطقين باللغة العربية من شراء المدة، شريطة ألا يكون السجين من أصحاب السوابق، وأن يستفيد منها لمرة واحدة فقط.

وقالت المديرية العامة للسجون اليوم السبت "إن المبادرة المتداولة "إعفاء" هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق" وفقًا لصحيفة "عكاظ أونلاين" .

وأظهر المقطع أن الدراسات بينت أنه لو تم شراء محكومية 10 آلاف سجين في كل عام، سيكون المردود المالي في حدود 360 مليون ريال مع توفير تكلفة السجين، والتي تقدر بين 45 ألفًا إلى 50 ألف ريال سنويًا على أن يكون المردود المالي للمبادرة من مليار إلى مليار ونصف سنويًا، من خلال شراء المدة المتبقية وتخفيض تكلفة السجناء لمدة عامين.

عقوبة السجن السلطات السعودية شراء المحكومية أحكام السجن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر أمم أفريقيا |جامبيا 0-0 الكاميرون

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا