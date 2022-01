بالفيديو- لحظة تحطّم أغلى مقاتلة أمريكية في بحر الصين الجنوبي

كتبت- رنا أسامة:

رصد مقطع فيديو اللحظات الأخيرة لأغلى مقاتلة أمريكية من طراز "إف 35"، وذلك قبل ثوانٍ من تحطمها بينما كانت تحاول الهبوط على سطح حاملة طائرات في بحر الصين الجنوبي.

وأظهر فيديو أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اللحظات الأخيرة للمقاتلة الشبح ذات المحرك الواحد "إف 35 سي" أثناء هبوطها على متن حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" خلال عملية تحليق روتينية في بحر الصين الجنوبي الاثنين الماضي.

وكشف الفيديو المُصوّر من على متن حاملة الطائرات أثناء التحطم، المُقاتلة البالغ ثمنها 100 مليون دولار وهي تقترب من السفينة التي تزن 100 ألف طن، وفق ما أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

Video of the F-35 crash which took place aboard the USS Carl Vinson. The pilot ejected upon impact. https://t.co/ilJtrIsyPn pic.twitter.com/udEqcb1g91