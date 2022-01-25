مقتل 19 شخصا جراء حريق في ملهى ليلي بمقاطعة بابوا الغربية الإندونيسية

06:01 ص الثلاثاء 25 يناير 2022
مقتل 19 شخصا جراء حريق في ملهى ليلي بمقاطعة بابوا الغربية الإندونيسية

الشرطة الإندونيسية

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جاكرتا- (د ب أ):

قتل ما لا يقل عن 19 شخصا ليل الإثنين بعد أن تسبب نزاع في ملهى ليلي في اندلاع حريق بمقاطعة بابوا الغربية الإندونيسية، حسبما ذكر التلفزيون المحلي اليوم الثلاثاء.

وذكرت محطة تليفزيون "تي في وان" الإخبارية أن ملهى "دوبل أو" في مدينة سورونج احترق بعد اندلاع القتال بين مجموعتين من الأشخاص هناك. وذكر التقرير أن عدد القتلى يشمل شخصا لقي حتفه خلال القتال قبل اندلاع الحريق .

ولم يتضح على الفور سبب النزاع .

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Asha
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