البنتاجون يجهز 8500 جندي لنشرهم بأوروبا تزامنا مع تصاعد التوترات مع روسيا

واشنطن-(أ ش أ):

أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عددا من الوحدات العسكرية داخل الولايات المتحدة بأن عليها البقاء في حالة استعداد لإعادة الانتشار في أوروبا إذا ما طلب حلف شمال الأطلسي " ناتو " ذلك.

يأتي هذا في ظل تصاعد حدة التوترات مع روسيا بشأن حشد قواتها على حدود أوكرانيا.

وحسب شبكة (سي.بي.إس.) الأمريكية اليوم الثلاثاء، فإن معظم هذه الوحدات، وقوامها 8500 جندي ، قد يتم نشرها كجزء من قوات الرد السريع التابعة للحلف الغربي حال إعادة تفعيل هذه القوات.

وأوضحت أن بعض هذه القوات قد يتم نشرها بصورة منفردة بهدف تعزيز دول الجناح الشرقي من الناتو إذا ما تدهور الوضع الأمني في شرق أوروبا.

ورغم أن البنتاجون لم يكشف بعد على وجه الدقة تلك الوحدات التي وضعت في حالة الاستعداد لكنها تشمل فرقا للمواجهة القتالية والاستطلاع والخدمات اللوجستية والطيران والنقل.