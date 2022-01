إغلاق الحدود وحل الحكومة.. متمردون يستولون على السلطة في بوركينا فاسو (فيديو)

كتب - محمد عطايا:

أعلن متمردون في دولة بوركينا فاسو، غربي إفريقيا، الاستيلاء على الحكم في البلاد، وحلّ الحكومة والبرلمان، وإغلاق الحدود، بعد أيام من التوتر في البلاد.

وذكر المتمردون في بيان، عبر التلفزيون الرسمي للبلاد، اليوم الاثنين أن البلاد "ستعود إلى النظام الدستوري" في غضون "فترة زمنية معقولة".

وجاء إعلان العسكريين تزامنًا مع تداول تقارير إعلامية تفيد بأن رئيس البلاد روك مارك كابوري استقال من منصبه.

وتأتي تلك الأحداث بعد أيام من التوتر شهدتها الدولة الواقعة غرب إفريقيا، عقب إطلاق نار في ثكنات عسكرية، وتداول أخبار عن اعتقال الرئيس.

أعلنت السلطات في بوركينا فاسو، أمس الأحد، فرض حظر تجوال، بدءا من الثامنة مساء وحتى الخامسة والنصف صباحا، بعد التوتر الذي شهدته البلاد مؤخرا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضرم متظاهرون النيران في مقر حزب "حركة الشعب من أجل التقدم" الحاكم في حي "نونسان" في واجادوجو، عاصمة بوركينا فاسو.

وأعلن موقع "لوفاسو" المحلي، أمس، أن "متظاهرين أضرموا النار في مقر الحزب، كما قاموا بتهشيم زجاج المقر".

وأشار إلى وصول قوات الدفاع والأمن لمقر الحزب، مضيفا أنه لم يدل أي مسؤول بالحزب بأي تعليق عن الحادث.

وكانت الحكومة قد نفت، في وقت سابق، أن يكون الجيش قد استولى على السلطة، وذلك عقب سماع دوي إطلاق نار كثيف فجر أمس في عدد من الثكنات العسكرية في البلاد.

وتأتي هذه الأحداث بعد يومين من اعتقال الشرطة للعشرات بسبب احتجاجات طالبوا خلالها باستقالة الرئيس روش مارك كابوري، ونددوا أيضًا بفشل الحكومة في وقف هجمات الجماعات المسلحة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

Gunshots were heard outside the residence of Burkina Faso's president Roch Kabore, who has been detained after troops staged an uprising. pic.twitter.com/7AXpg5MZou