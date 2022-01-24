السعودية تقرر تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات آليًا دون رسوم

06:09 م الإثنين 24 يناير 2022
السعودية تقرر تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات آليًا دون رسوم

مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة

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الرياض - (د ب أ)

قررت المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آليا دون رسوم أو مقابل مالي حتى نهاية شهر مارس المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المديرية العامة للجوازات بدأت بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى 31 مارس المقبل إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد-19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وقالت المديرية في بيانها إن التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج.

وأوضح البيان أن "تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى 31/3/2022، باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها".

كما أكد البيان: "تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج المملكة، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى 31/3/2022".

صلاحية الإقامات تجديد التأشيرة السعودية

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