صحيفة عُمانية: مصر كانت ومازالت دولة أساسية في مسيرة التكامل العربي

مسقط- (أ ش أ):

أكدت صحيفة "عُمان" العُمانية أن مصر كانت ومازالت دولة أساسية في مسيرة التكامل العربي، مشيرة إلى أن هذه النظرة راسخة في يقين السياسة العمانية التي تنظر لمصر على الدوام كونها المركز الذي تقوى به الأمة العربية وتضعف.

وأوضحت "عمان" -في افتتاحيتها اليوم الإثنين بعنوان "عُمان ومصر.. علاقات من التاريخ إلى المستقبل"- إن العلاقات العمانية المصرية علاقات تاريخية وجذورها ضاربة إلى ما قبل عشرة آلاف سنة عندما كان في البلدين حضارتان عريقتان لهما شواهد ما زالت قائمة إلى اليوم، مضيفة أن البلدين يملكان رصيدًا تاريخيًا تشكل عبر قرون زمنية طويلة يدعم اليوم بشكل قوي قيام شراكات مستقبلية في مختلف المجالات الاستثمارية والسياسية والثقافية والاجتماعية.

وشددت الصحيفة على أن هناك يقينًا كبيرًا ليس على مستوى الشعبين فقط بل على مستوى القيادتين السياسيتين بأهمية التكامل بين البلدين في مختلف المجالات التي تستطيع تلبية احتياجات المستقبل، مؤكدة أن مصر تملك الكفاءات البشرية والخبرة الطويلة التي تجعل من أي شراكة معها مهمة للطرف الآخر.