حريق يدمر مبنى برلمان جنوب إفريقيا بالكامل وكنوزه التاريخية (فيديو)

05:31 م الأحد 02 يناير 2022
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وكالات:
ذكرت رئاسة جنوب إفريقيا، أن حريقا نشب بمبنى البرمان، أدى إلى تدميره بالكامل بما في ذلك الكنوز التاريخية والتراثية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
ونشر مغردون على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، مقطع فيديو وصور لحريق البرلمان صباح اليوم.

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