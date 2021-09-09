فصيل موال لتركيا تابع للمعارضة السورية يعذب شابا بطريقة وحشية

دمشق - (د ب أ):

أقدمت عناصر تابعة للجيش الوطني السوري المعارض الموالي لتركيا على تعذيب شاب مدني بشكل وحشي في منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي الخاضعة لسيطرة فصائل موالية للجيش التركي.

واعتقلت عناصر تابعة للفرقة 20 الموالية للجيش التركي في ناحية سلوك بريف الرقة الشمالي الشاب علي س. وصورته وبثت الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عدد من أقارب الشاب الذي تعرض للتعذيب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إنه قدم من مدينة أورفا بتركيا منذ حوالي أسبوعين، وقد حصلت مشاجرة بينه وبين أشخاص من محافظة دير الزور وهددوه بعناصر الفرقة عشرين في حال عودته إلى سوريا، وتم اعتقال الشاب من قبل مجموعة تابعة للفرقة عشرين، وقد تم توثيقهم بواسطة كاميرا مراقبة لدى اعتقاله في بلدة سلوك ".

وأكد أقارب الشاب أنه تم اختطافه منذ ثلاثة أيام في الساعة التاسعة صباحا وعصبت العناصر عينيه وتم تعذيبه بشكل وحشي، وتجريده من ملابسه بالكامل ورميه قرب قريته في العراء وهو لا يستطيع الوقوف على قدميه.

وأضاف أقارب الشاب أن "المئات من اقارب الشاب وأبناء قبائل وعشائر المنطقة تجمعوا في قرية قرب مدينة تل ابيض، الأمر الذي دعا الوالي التركي إلى طلب شيخ قبيلتهم والشاب الذي جرى تعذيبه ووالده، لمعرفة ما جرى".

وناشد أهالي الشاب جميع المنظمات الإنسانية التدخل لوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق نبع السلام التي تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا منذ حوالي عامين.

وأكدت مصادر في المعارضة السورية لـ (د.ب.أ) أن "الشاب تم اعتقاله وتصويره في مقر لما يدعى بـالفرقة عشرين التي يتزعمها المدعو عبدالعزيز العلي السوادي(أبو برزان) وقد شكل منذ نحو ثلاث سنوات ما يدعى بالفرقة 20المدعومة من الجيش التركي، وشاركت بمعركة نبع السلام، وأن من قاموا بالتعذيب تحديدا هم مجموعة تابعة لأبي برزان تدعى جماعة حسان الصقور أبو نور".