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بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة التعاون الوثيق مع دول "بريكس"

05:38 م الخميس 09 سبتمبر 2021
بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة التعاون الوثيق مع دول "بريكس"

فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ):

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع دول مجموعة "بريكس" في مختلف المجالات.

وقال بوتين - خلال قمة مجموعة دول "بريكس" التي عُقدت اليوم /الخميس/ عبر الإنترنت - "أود أن أؤكد أن روسيا مستعدة لمواصلة التفاعل الوثيق مع جميع المشاركين في مجموعة (بريكس) في جميع المجالات".

وأضاف الرئيس الروسي "أن موضوع هذه القمة، التي اقترحته الهند، مهم جدا لأنه يتعلق ببحث التعاون بين دول (بريكس) على أساس الاستمرارية والتوافق".

يُذكر أن مجموعة "بريكس" تضم كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وتأسست في عام 2006.. وتعتبر صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وتساههم دول "بريكس" بنحو 22% من إجمالي الناتج العالمي وتحتل قرابة 26% من مساحة الأراضي في العالم.

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