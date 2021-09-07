باريس تدعو نواكشوط للانضمام إلى التحالف من أجل الطبيعة والشعوب

نواكشوط-(أ ش أ):

دعت فرنسا الحكومة الموريتانية الى الانضمام للتحالف من أجل الطبيعة والشعوب.

وقالت وزارة البيئة الموريتانية - في بيان - إن باربارى بومبل الوزيرة الفرنسية للانتقال الايكولوجي دعت خلال مباحثات مع وزيرة البيئة الموريتاني مريم بكاي في مدينة مارسيليا الفرنسية، دولة موريتانيا إلى الالتحاق بالتحالف من أجل الطبيعة والشعوب الذي اُطلق في يناير الماضي ويضم 71 دولة.

وأضاف البيان أن المباحثات تناولت الرهانات البيئية ذات البعد العالمي والإقليمي كالمناخ والتصحر وتدمير الغابات والتنوع البيولوجي وأهمية برنامج السور الأخضر الكبير في رفع هذه التحديات والزراعة المستديمة والتسيير المستدام للموارد الطبيعية وخلق فرص التشغيل الأخضر والأثر البيئي وأزمة كوفيد 19.