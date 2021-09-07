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مرشحة الخضر للمستشارية الألمانية ترغب في سحب الأسلحة النووية الأمريكية من بلادها

04:10 ص الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
مرشحة الخضر للمستشارية الألمانية ترغب في سحب الأسلحة النووية الأمريكية من بلادها

انالينا بيربوك

برلين-(د ب أ):

أبدت مرشحة حزب الخضر لمنصب المستشارة الألمانية، انالينا بيربوك، رغبتها في السعي إلى إزالة القنابل النووية الأمريكية في ألمانيا، إذا فازت في الانتخابات المقبلة.

وقالت إنه يتعين على الحكومة الألمانية الجديدة اتخاذ موقف واضح بشأن محادثات نزع السلاح النووي الأمريكية الروسية. وكانت واشنطن وموسكو بدأتا محادثات جديدة في يوليو الماضي.

وذكرت بيربوك مساء أمس الإثنين خلال جلسة اسئلة واجوبة على قناة (إيه آر دى): "بالطبع جزء من نزع السلاح هذا يجب أن يكون الأسلحة النووية الأمريكية هنا في ألمانيا وفي كل أوروبا".

وأضافت: "لدينا فرصة سانحة في الوقت الراهن ويجب أن ننتهزها".

وتستضيف ألمانيا ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي بما في ذلك إيطاليا وبلجيكا وهولندا وتركيا أسلحة كجزء من برنامج الردع النووي لحلف شمال الأطلسي.

وتشير التقديرات إلى تخزين حوالي 20 قنبلة نووية في قاعدة بويشل الجوية الألمانية في منطقة إيفل لاستخدامها في حالات الطوارئ من قبل الجيش الألماني.

ويؤيد الخضر وحزب اليسار وقادة المجموعات البرلمانية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي سحب الاسلحة النووية الأمريكية. ويعارض ذلك حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة أنجيلا ميركل وشقيقه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي.

وستجري الانتخابات الألمانية في 26 سبتمبر.​

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